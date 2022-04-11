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- Türkiye'de yılın otomobili için 7 finalist belli oldu
Türkiye'de yılın otomobili için 7 finalist belli oldu
- AA & Ensonhaber
- 11.04.2022 - 08:40
- Güncelleme : 11.04.2022 - 09:22
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 35 aday model arasından 7 finalist seçildi.
Finalistlere geçmeden önce, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin seçtiği 35 aday modeli kısaca hatırlayalım:
- Audi Q3 Sportback
- BMW iX
- BMW iX3
- BMW 4 Serisi Gran Coupe
- BMW 4 Serisi Cabrio
- Citroen C4
- Cupra Formentor
- Cupra Leon
- Cupra Ateca
- DFSK Seres
- DS9
- Honda HR-V
- Honda City
- Honda Jazz
- Honda Civic
- Honda Accord
- Hyundai Bayon
- Hyundai Tucson
- Hyundai Electra
- Hyundai Santa Fe
- Kia Sportage
- Mercedes-Benz C Serisi
- Mercedes-Benz EQS
- Mercedes Maybach S Serisi
- MG ZS
- MG EHS
- Nissan Qashqai
- Opel Mokka
- Porshce Taycan Cross Turismo
- Renault Taliant
- Seat Leon
- Volvo XC40 Recharge
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Taigo
7 finalist belli oldu
OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 35 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant oldu.
10 Mayıs'taki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucu en fazla puanı alan model, 7 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.
Ayrıca, "Yılın Tasarımı", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın İnovatif Projesi" dallarında da ödül verilecek.
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 7. kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek, "Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon, bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.
2021 kazananı: Fiat Egea Cross
Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili için finale kalan Dacia Sandero Stepway, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris gibi modellerin arasından sıyrılmayı başaran Fiat Egea Cross, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün 2021 kazananı olmuştu.