Türkiye'de yılın otomobili için 7 finalist belli oldu

Türkiye'de yılın otomobili için 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için finale kalan adaylar açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 35 aday model arasından 7 finalist seçildi.

Finalistlere geçmeden önce, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin seçtiği 35 aday modeli kısaca hatırlayalım:

Audi Q3 Sportback

BMW iX

BMW iX3

BMW 4 Serisi Gran Coupe

BMW 4 Serisi Cabrio

Citroen C4

Cupra Formentor

Cupra Leon

Cupra Ateca

DFSK Seres

DS9

Honda HR-V

Honda City

Honda Jazz

Honda Civic

Honda Accord

Hyundai Bayon

Hyundai Tucson

Hyundai Electra

Hyundai Santa Fe

Kia Sportage

Mercedes-Benz C Serisi

Mercedes-Benz EQS

Mercedes Maybach S Serisi

MG ZS

MG EHS

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Porshce Taycan Cross Turismo

Renault Taliant

Seat Leon

Volvo XC40 Recharge

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Taigo

7 finalist belli oldu

OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 35 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant oldu.

10 Mayıs'taki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucu en fazla puanı alan model, 7 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Ayrıca, "Yılın Tasarımı", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın İnovatif Projesi" dallarında da ödül verilecek.

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 7. kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan yarattığını belirterek, "Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon, bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.

2021 kazananı: Fiat Egea Cross

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili için finale kalan Dacia Sandero Stepway, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris gibi modellerin arasından sıyrılmayı başaran Fiat Egea Cross, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün 2021 kazananı olmuştu.