Türkiye'de yılın otomobili için test sürüşleri tamamlandı

Türkiye'de yılın otomobili için test sürüşleri tamamlandı

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için finale kalan adayların test sürüşleri sona erdi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 35 aday model arasından 7 finalist seçildi.

Finalistlere geçmeden önce, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin seçtiği 35 aday modeli kısaca hatırlayalım:

Audi Q3 Sportback

BMW iX

BMW iX3

BMW 4 Serisi Gran Coupe

BMW 4 Serisi Cabrio

Citroen C4

Cupra Formentor

Cupra Leon

Cupra Ateca

DFSK Seres

DS9

Honda HR-V

Honda City

Honda Jazz

Honda Civic

Honda Accord

Hyundai Bayon

Hyundai Tucson

Hyundai Electra

Hyundai Santa Fe

Kia Sportage

Mercedes-Benz C Serisi

Mercedes-Benz EQS

Mercedes Maybach S Serisi

MG ZS

MG EHS

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Porshce Taycan Cross Turismo

Renault Taliant

Seat Leon

Volvo XC40 Recharge

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Taigo

7 finalist

OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 35 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant oldu.

Test sürüşleri tamamlandı

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2022” yarışmasının sondan bir önceki etabı olan test sürüşleri gerçekleşti.

OGD üyeleri, haziran ayındaki ikinci oylama öncesinde gerçekleştirecekleri test sürüşü için İstanbul Park’ta bir araya geldi.

Düzenlenen test sürüşü etkinliğinde otomobillerin yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-performans özellikleri değerlendirildi.

Test sürüşünün ardından final oylaması sonucunda en fazla puan alarak kazanan aday, 7 Haziran 2022 Salı günü düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.





2021 kazananı: Fiat Egea Cross

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili için finale kalan Dacia Sandero Stepway, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris gibi modellerin arasından sıyrılmayı başaran Fiat Egea Cross, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün 2021 kazananı olmuştu.