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    Türkiye'de yılın otomobili için test sürüşleri tamamlandı

    Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için finale kalan adayların test sürüşleri sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 09:25
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    Türkiye'de yılın otomobili için test sürüşleri tamamlandı

    Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 35 aday model arasından 7 finalist seçildi.

    Finalistlere geçmeden önce, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin seçtiği 35 aday modeli kısaca hatırlayalım:

    • Audi Q3 Sportback
    • BMW iX
    • BMW iX3
    • BMW 4 Serisi Gran Coupe
    • BMW 4 Serisi Cabrio
    • Citroen C4
    • Cupra Formentor
    • Cupra Leon
    • Cupra Ateca
    • DFSK Seres
    • DS9
    • Honda HR-V
    • Honda City
    • Honda Jazz
    • Honda Civic
    • Honda Accord
    • Hyundai Bayon
    • Hyundai Tucson
    • Hyundai Electra
    • Hyundai Santa Fe
    • Kia Sportage
    • Mercedes-Benz C Serisi
    • Mercedes-Benz EQS
    • Mercedes Maybach S Serisi
    • MG ZS
    • MG EHS
    • Nissan Qashqai
    • Opel Mokka
    • Porshce Taycan Cross Turismo
    • Renault Taliant
    • Seat Leon
    • Volvo XC40 Recharge
    • Volkswagen Golf
    • Volkswagen T-Cross
    • Volkswagen Taigo

    Türkiye de yılın otomobili için test sürüşleri tamamlandı #1

    7 finalist

    OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 35 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant oldu.

    Test sürüşleri tamamlandı

    “Türkiye’de Yılın Otomobili 2022” yarışmasının sondan bir önceki etabı olan test sürüşleri gerçekleşti.

    OGD üyeleri, haziran ayındaki ikinci oylama öncesinde gerçekleştirecekleri test sürüşü için İstanbul Park’ta bir araya geldi.

    Düzenlenen test sürüşü etkinliğinde otomobillerin yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat-performans özellikleri değerlendirildi.

    Test sürüşünün ardından final oylaması sonucunda en fazla puan alarak kazanan aday, 7 Haziran 2022 Salı günü düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

    fiat egea cross

    2021 kazananı: Fiat Egea Cross

    Geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili için finale kalan Dacia Sandero Stepway, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris gibi modellerin arasından sıyrılmayı başaran Fiat Egea Cross, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün 2021 kazananı olmuştu.


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