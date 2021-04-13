Türkiye'de Yılın Otomobili ödüllerinde 7 finalist belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülü için finale kalan 7 otomobil modeli seçildi.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için mart ayında 27 aday model belirlenmişti.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan'da yaptığı oylama sonucu, 27 aday arasından 7 finalist otomobil dün itibarıyla açıklandı.

Bu finalistler arasında birinci olan otomobilin ödülü, haziran ayında düzenlenecek bir ödül töreni ile taçlandırılacak.

Önce dilerseniz ödül için mart ayında belirlenen 27 otomobil modeline bir göz atalım:

Audi A3

BMW 4 Serisi Coupe

BMW 2 Gran Coupe

Dacia Sandero

Fiat Egea Cross

Ford Puma

Ford Kuga

Hyundai i10

Hyundai i20

Jeep Wrangler

Land Rover Defender

Mercedes-Benz EQC

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz S Serisi

Mini Cooper SE

Nissan Juke

Peugeot 208

Porsche Taycan

Renault Captur

Renault Zoe

Seat Leon

Skoda Kamiq

Skoda Scala

Skoda Octavia

Toyota Yaris

Volvo S60

FİNALE KALAN 7 ADAY

OGD üyelerinin yaptığı oylamaya göre, finale kalan 7 otomobil ise şu şekilde:

Dacia Sandero Stepway

Fiat Egea Cross

Hyundai i20

Peugeot 208

Renault Captur

Skoda Octavia

Toyota Yaris

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl altıncısı düzenlenecek "Yılın Otomobili" ödül töreninin artık bir gelenek haline geldiğinin altını çizdi. Sandık, "Finale kalan otomobiller oldukça iddialı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da son derece çekişmeli ve heyecan dolu bir yarışma bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.