- Haberler
- Otomobil Haberleri
- Türkiye'de Yılın Otomobili ödüllerinde 7 finalist belli oldu
Türkiye'de Yılın Otomobili ödüllerinde 7 finalist belli oldu
- Haber Merkezi
- 13.04.2021 - 09:12
- Güncelleme : 13.04.2021 - 09:53
Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için mart ayında 27 aday model belirlenmişti.
Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan'da yaptığı oylama sonucu, 27 aday arasından 7 finalist otomobil dün itibarıyla açıklandı.
Bu finalistler arasında birinci olan otomobilin ödülü, haziran ayında düzenlenecek bir ödül töreni ile taçlandırılacak.
Önce dilerseniz ödül için mart ayında belirlenen 27 otomobil modeline bir göz atalım:
- Audi A3
- BMW 4 Serisi Coupe
- BMW 2 Gran Coupe
- Dacia Sandero
- Fiat Egea Cross
- Ford Puma
- Ford Kuga
- Hyundai i10
- Hyundai i20
- Jeep Wrangler
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz EQC
- Mercedes-Benz GLA
- Mercedes-Benz GLB
- Mercedes-Benz S Serisi
- Mini Cooper SE
- Nissan Juke
- Peugeot 208
- Porsche Taycan
- Renault Captur
- Renault Zoe
- Seat Leon
- Skoda Kamiq
- Skoda Scala
- Skoda Octavia
- Toyota Yaris
- Volvo S60
FİNALE KALAN 7 ADAY
OGD üyelerinin yaptığı oylamaya göre, finale kalan 7 otomobil ise şu şekilde:
- Dacia Sandero Stepway
- Fiat Egea Cross
- Hyundai i20
- Peugeot 208
- Renault Captur
- Skoda Octavia
- Toyota Yaris
OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl altıncısı düzenlenecek "Yılın Otomobili" ödül töreninin artık bir gelenek haline geldiğinin altını çizdi. Sandık, "Finale kalan otomobiller oldukça iddialı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da son derece çekişmeli ve heyecan dolu bir yarışma bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.