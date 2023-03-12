Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 33 araç yarışacak

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli oldu.
OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 33 araç belirlendi.
Otomobiller, Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından seçildi.
7 finalist seçilecek
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu, aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak.
Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 33 otomobil şöyle:
Alfa Romeo Tonale
Audi e-tron GT, Audi e-tron
BMW 2 Active Tourer, BMW 7 Serisi, BMW X1, BMW X7
Citroen C4 X
Dacia Jogger
DS 4
Fiat 500 e
Hyundai ioniq 5
Kia EV6, Kia Niro
Lexus NX, Lexus RX
LR Range Rover, LR Range Rover Sport
Maserati Grecale
Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz SL, Mercedes-Benz GLC
MG4
Nissan X-Trail
Opel Astra
Peugeot 308
Peugeot 408
Suzuki S-Cross
Skoda Fabia
Subaru Solterra
Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross
Volvo C40 Recharge