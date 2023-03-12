Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 33 araç yarışacak Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen "Türkiye’de Yılın Otomobili" için 33 aday arasından bir kazanan seçilecek.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli oldu. OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 33 araç belirlendi. Otomobiller, Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından seçildi. 7 finalist seçilecek Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu, aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak. Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 33 otomobil şöyle: Alfa Romeo Tonale Audi e-tron GT, Audi e-tron BMW 2 Active Tourer, BMW 7 Serisi, BMW X1, BMW X7 Citroen C4 X Dacia Jogger DS 4 Fiat 500 e Hyundai ioniq 5 Kia EV6, Kia Niro Lexus NX, Lexus RX LR Range Rover, LR Range Rover Sport Maserati Grecale Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz SL, Mercedes-Benz GLC MG4 Nissan X-Trail Opel Astra Peugeot 308 Peugeot 408 Suzuki S-Cross Skoda Fabia Subaru Solterra Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross Volvo C40 Recharge