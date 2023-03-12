Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 33 araç yarışacak

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için adaylar belli oldu.

OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için 33 araç belirlendi.

Otomobiller, Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından seçildi.

7 finalist seçilecek

Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu, aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 33 otomobil şöyle:

Alfa Romeo Tonale

Audi e-tron GT, Audi e-tron

BMW 2 Active Tourer, BMW 7 Serisi, BMW X1, BMW X7

Citroen C4 X

Dacia Jogger

DS 4

Fiat 500 e

Hyundai ioniq 5

Kia EV6, Kia Niro

Lexus NX, Lexus RX

LR Range Rover, LR Range Rover Sport

Maserati Grecale

Mercedes-Benz EQE, Mercedes-Benz SL, Mercedes-Benz GLC

MG4

Nissan X-Trail

Opel Astra

Peugeot 308

Peugeot 408

Suzuki S-Cross

Skoda Fabia

Subaru Solterra

Toyota Yaris Cross, Toyota Corolla Cross

Volvo C40 Recharge