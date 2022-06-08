Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünde kazanan belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için finale kalan adaylardan birinci olan model açıklandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 35 aday model arasından 7 finalist seçimişti.

Kazanan modele geçmeden önce, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin seçtiği 7 finalisti kısaca hatırlayalım.

OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 35 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil:

Citroen C4

Honda Civic

Hyundai Tucson

Mercedes-Benz C Serisi

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Renault Taliant

Kazanan: Hyundai Tucson

AA'nın aktardığına göre, İstanbul Park’ta gerçekleştirilen yarışmanın finalinde, OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3 bin 710 puan alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı.

Yarışma kapsamında, "Yılın Tasarımı" kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken, bu yıl ilk kez verilen "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, "İnovasyon" ödülünü ise "Yol Arkadaşım Connect" projesiyle yine Fiat kazandı.

Öte yandan, alanında uzman 64 Türk otomotiv gazetecisinin oy kullandığı yarışma sonucunda, Hyundai Tucson 3 bin 710 puan, Honda Civic 2 bin 980 puan, Opel Mokka 2 bin 790 puan, Nissan Qashqai 2 bin 80 puan, Mercedes-Benz C Serisi 1980 puan, Renault Taliant 1470 puan ve Citroen C4 de 990 puan aldı.