Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün kazananı belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülü için oylama sonuçlandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için mart ayında 27 aday model belirlenmişti.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan'da yaptığı oylama sonucu, 27 aday arasından 7 otomobil finale kalmıştı.

Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı gibi birçok kriterin göz önünde bulundurulduğu ödülün bu yılki sahibi belli oldu.

ÖDÜLÜN SAHİBİ: FIAT EGEA CROSS

Finale kalan Dacia Sandero Stepway, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris gibi modellerin arasından sıyrılmayı başaran Fiat Egea Cross, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün 2021 kazananı oldu.

Fiat Egea Cross, yakın zaman önce piyasaya çıktı. Egea platformu üzerine geliştirilen ve SUV ile crossover modellere ilgisi olan müşterileri hedef alan Egea Cross; standart Egea modellerinden 40 mm daha fazla yüksekliği, tavan rayları (bu sayede toplamda 70 mm kadar artmış olan yükseklik), plastik çamurluk korumalar, yeni renk seçenekleri ve rekabetçi fiyatı gibi birçok avantajı sayesinde bu ödülü de alarak başarısını tescillemiş oldu.

Geçtiğimiz yıl 75 adet jürinin katılımıyla belirlenen ödül, 5 bin puan ile Renault Clio'ya gitmişti. Fiat Egea Cross ise bu yıl 3 bin 290 puanla ipi göğüsleyen otomobil oldu.