Türkiye'deki ekspertizlerde röntgen dönemi başladı Hastanelerdeki tomografi, MR gibi görüntüleme cihazlarına benzer olarak otomobillerin de artık röntgeni çekilecek.

Otomobil alacakların korkulu rüyası olan 'kandırılma' şüphesi, yeni nesil ekspertizlerle birlikte tarih oluyor.

Hastanelerdeki tomografi, MR gibi görüntüleme cihazlarına benzer olarak otomobillerin de artık röntgeni çekilecek.

Söz konusu röntgen cihazıyla birlikte, araçlarda herhangi bir değişen veya boya, vernik olup olmadığı anında tespit ediliyor.

Söz konusu teknoloji ile birlikte, otomobilin yüzeyine bir ısı gönderiliyor. Isı ve ışığın dönüşümü ile birlikte analiz yapılıyor.

Röntgen cihazıyla birlikte hatalı araçların 'hatasız' diye satılmasının önüne geçilecek.

Fiyatı 1000 TL

Hızla yayılan ekspertizlerdeki röntgen uygulamasının fiyatı ise 1000 TL'den başlıyor.