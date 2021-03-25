Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı iki buçuk kat arttı

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı iki buçuk kat arttı

Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, bir yılda iki buçuk katına çıkarak 44 bin 291 oldu.

Tesla’nın öncülük ettiği elektrikli otomobil sektörü, son yıllarda yaşadığı ciddi büyümelerle dikkat çekiyor. Birçok şirket, kendi elektrikli otomobillerini piyasaya sürmek için birbirleriyle yarışırken, ülkemizdeki elektrik otomobil pazarı da her geçen gün genişliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiye göre, karbon salımının diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli ve hibrit araçların sayısı son 10 yılda gittikçe arttı.

2011'de yalnızca 47 olan trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, 2016'da ilk defa 1000'i geçerken, 2019'da 15 bin civarına yükseldi.

2 BUÇUK KAT ARTTI

Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit otomobil sayısı, Şubat 2020 itibarıyla 17 bin 749 olurken, yıl sonunda 36 bin 487'ye ulaştı. Söz konusu otomobil sayısı, bu yılın şubat sonunda ise 44 bin 291 olarak kayıtlara geçti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 150 artmış oldu.

Şubatta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde bunların yarıdan fazlasının (yüzde 53,9) benzinli olduğu görüldü. Bu türü, yüzde 33,9 ile dizel yakıtlı otomobiller izledi.

LPG'Lİ ARAÇ SAYISINI GEÇTİ

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli veya hibrit araç oranının (yüzde 9,1) ilk kez LPG yakıtlı otomobil oranını (yüzde 4,9) geçmesi dikkati çekti. Şubatta, 3 bin 885 elektrikli veya hibrit, 2 bin 79 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.