Türkiye'deki otomotiv şirketleri, ilk 9 ayda 9,4 milyar dolar kâr elde etti

Türkiye'deki otomotiv şirketleri, ilk 9 ayda 9,4 milyar dolar kâr elde etti

Borsa İstanbul'da işlem gören otomotiv şirketlerinin net kârı, yılın ilk üç çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 96,4 artarak 9 milyar 446 milyon liraya ulaştı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden otomotiv şirketleri, yeni yılla birlikte eski günlerine dönse de ardından gelen çip tedarik sorunları üreticileri zor durumda bırakmıştı.

2021 yılının ilk 9 ayında ortaya çıkan finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin 7'si zorlu dönemi kârla atlatırken, 1 tanesi zararla kapattı.

Borsa İstanbul’da aktif olarak işlem gören otomotiv şirketlerinin net kârı; bu yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,4 artarak 9 milyar 446 milyon liraya çıktı.

EN ÇOK FORD KÂR ELDE ETTİ

Yılın ilk dokuz ayında Tümosan'ın kârını yüzde 574 artırarak 6,1 milyon liradan 40,9 milyon liraya çıkarması dikkati çekti. Kârını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 108 artıran Ford Otosan, 4 milyar 710,8 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan otomotiv şirketi oldu.

Bu dönemde en yüksek ikinci kârı 2 milyar 64,4 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, bu şirketi 1 milyar 255,9 milyon lira kârla Doğuş Otomotiv takip etti.

Türk Traktör, yılın ilk çeyreğinde kârını yüzde 130 artırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergilerken, geçen yılın aynı döneminde zarar eden Anadolu Isuzu, bu dönem 40,3 milyon lira kâr açıkladı.

KARSAN ZARAR ETTİ

2020'nin ilk üç çeyreğinde 6,3 milyon lira kâr eden Karsan, 2021'in ilk üç çeyreğinde ise 13,3 milyon lira zarar etti.

EN ÇOK KAZANDIRAN TOFAŞ

Borsada işlem gören otomotiv 8 şirketinin 6'sının hisse fiyatı yılın ilk üç çeyreğinde artarken, en yüksek getiriyi yüzde 68,2'yle Tofaş Otomobil Fabrikası sağladı.

Söz konusu dönemde Tofaş Otomobil Fabrikası'nı yüzde 36,9'lık kazançla Ford Otosan takip etti.

Doğuş Otomotiv yılın ilk üç çeyreğinde yatırımcısına en çok kazandıran üçüncü otomotiv hissesi olurken, şirketin hisse fiyatı yüzde 30,1 artışla 33,72 liraya çıktı. Yılın ilk 9 ayında Anadolu Isuzu ve Türk Traktör borsada yatırımcısına kaybettirdi.