Türkiye'deki otomotiv şirketleri ilk çeyrekte 3,3 milyar lira kar etti

Türkiye'deki otomotiv şirketleri ilk çeyrekte 3,3 milyar lira kar etti

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüs salgıyla boğuşan otomotiv şirketleri, bu yılın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul’da net kârlarını 3,3 milyar liraya yükseltti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden otomotiv şirketleri, yeni yılla birlikte eski günlerine döndü.

2021 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan finansal tablolarını açıklayan 8 şirketin 7'si zorlu dönemi kârla atlatırken, 1 tanesi zararla kapattı.

Borsa İstanbul’da aktif olarak işlem gören otomotiv şirketlerinin net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 183,2 artarak 3 milyar 316 milyon liraya çıktı.

İlk çeyrekte otomotiv satışları yüzde 73,1, aktifleri yüzde 46,5 ve öz kaynakları ise yüzde 29 artış gösterdi.

EN ÇOK KÂR FORD'UN

Salgın dönemine rağmen kârını geçen yıla göre yüzde 381,7 artırarak 22,3 milyon liradan 107,4 milyon liraya çıkaran Otokar, dikkatleri üzerine topladı.

Aynı döneme göre kârını yaklaşık yüzde 189,1 artıran Ford Otosan, 1 milyar 819,4 milyon lirayla en yüksek kâr açıklayan otomotiv şirketi oldu.

Bu dönemde en yüksek ikinci kârı 616,7 milyon lira ile Tofaş Otomobil Fabrikası elde ederken, onu 406,5 milyon lira karla Doğuş Otomotiv takip etti.

Türk Traktör bu yılın ilk çeyreğinde kârını yüzde 314,6 artırarak bu alanda en iyi ikinci performansı sergiledi. Söz konusu dönemde geçen yılın aynı döneminde zarar eden Tümosan Motor ve Traktör ile Anadolu Isuzu sırasıyla 27,2 milyon lira ve 7,6 milyon lira kâr açıkladı.

Borsada işlem gören 8 şirketin 7'si 2021'in ilk çeyreğinde satışlarını artırırken, söz konusu kalemdeki toplam artış yüzde 73,1 seviyesinde gerçekleşti.

Satışlarını en çok artıran şirket yüzde 141,3 ile Tümosan Motor ve Traktör olurken, en çok satışı 16 milyar 254 milyon lirayla Ford Otosan gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 73,5 artış gösterdi.

Tofaş Otomobil Fabrikası 6 milyar 447 milyon liralık satışla bu alanda ikinciliği elde ederken, onu 6 milyar 195 milyon lira ile Doğuş Otomotiv oldu.

Karsan ise söz konusu dönemde satışları azalan tek şirket olurken, Karsan'ın satışları ilk çeyrekte yüzde 29,9 azalışla 267,8 milyon liradan 187,7 milyon liraya indi.