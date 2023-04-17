Türkiye'deki Renault Megane üretimi artıyor Türkiye'deki Renault Megane Sedan üretimi, Karsan tesislerinde artarak devam edecek.

Renault markasının popüler otomobili olan Megane modeli, Türkiye'de oldukça fazla ilgi görüyor.

2016 yılından bu yana 200 binden fazla müşteriye ulaşan ve Renault'nun elindeki en güçlü kozlarından olan Megane Sedan, 2020'nin Ekim ayında makyaj operasyonu geçirmişti.

Megane üretimi artıyor

Oyak Renault’nun geleneksel otomobili Megane Sedan üretimi Karsan tesislerinde artarak devam edecek.

2022 yılındaki anlaşmanın ilk ürünleri Renault’ya teslim edildi. 2023 planı ise 35 bin adetten 48 bin adete yükseldi.

2023 teslimatlarının 48 bin adete yükselmesi, Karsan fabrikasındaki vardiya sayısının 3'e çıkmasına neden oldu ve 1000 yeni çalışan işe başladı.