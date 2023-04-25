Türkiye'deki şarj istasyonu sayısı 4 bini aştı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de kaç tane şarj istasyonu olduğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç piyasasındaki çalışmalara ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

EPDK Başkanı Yılmaz, Türkiye’de ticari olarak hizmet veren toplam 4 bin 498 elektrikli araç şarj noktası olduğunu açıkladı.

Bu şarj istasyonlarının 898’i hızlı DC şarj, 3600’ü ise yavaş AC şarj istasyonu olarak hizmet veriyor.

Şarj noktaları artacak

Yılmaz, elektrikli araçlar için yapılan düzenleme ve yatırımlarla ticari olarak şarj hizmeti sağlanan noktaların artacağını söyledi.

Uygulamadan kontrol edilebilecek

Yılmaz, "Serbest Erişim Platformu-Şarj@TR" mobil uygulamasının devreye alındığını aktardı.

Şarj@TR uygulaması iOS ve Android marketlerde halihazırda bulunuyor. Bu uygulama aracılığıyla sürücüler, şarj hizmeti verilerin yerlerin soket ve istasyon bazında görüntüleyebilecek.

Bilgilerin güncel ve güvenli olduğu vurgulanırken, navigasyon bağlantısıyla interaktif harita üzerinden tercih edilen istasyon seçimi ile seçilen istasyona ait soket ve her bir sokete ait rezervasyon ve müsaitlik bilgilerine erişilebilecek.

Yine uygulama üzerinden şarj istasyonu bazında ödeme yöntemleri ile ilgili hizmet detayları, soket seçiminden sonra ise şarj hizmetine ilişkin güncel fiyat ve soket gücü bilgileri kullanıcıya sunulacak.