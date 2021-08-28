Türkiye'den 7 ayda 5,5 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı

Türkiye'de, ocak-temmuz döneminde yurt dışına 5,5 milyar dolarlık binek otomobil satıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, ocak-temmuz döneminde 100'den fazla ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil ihraç edildi.

Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 5 milyar 103 milyon 420 bin dolar olan dış satım tutarı, bu senenin aynı döneminde yüzde 8 artışla 5 milyar 514 milyon 97 bin dolara çıktı.

EN ÇOK DIŞ SATIM FRANSA'YA

Binek otomobil ihracatında ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa yer aldı.

Bu ülkeye ocak-temmuz dönemindeki dış satım, geçen yılın 7 ayına kıyasla yüzde 18,5 artarak 829 milyon 836 bin dolardan 983 milyon 608 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 434 milyon 168 bin dolarlık binek otomobil gönderilen İtalya'ya ihracat, 2021'in aynı aylarında yüzde 24,4 yükselişle 540 milyon 95 bin dolara ulaştı.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya ise binek otomobil ihracatı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,17 düşüşle 511 milyon 764 bin dolardan 510 milyon 869 bin dolara geriledi.

İhracatta, İspanya 470 milyon 680 bin dolarla 4'üncü, Birleşik Krallık 460 milyon 582 bin dolarla 5'inci, Polonya 284 milyon 589 bin dolarla 6'ncı, Mısır 234 milyon 787 bin dolarla 7'nci, Slovenya 197 milyon 374 bin dolarla 8'inci, ABD 179 milyon 600 bin dolarla 9'uncu, Belçika da 176 milyon 132 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.