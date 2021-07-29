Türkiye'den yılın ilk yarısında 4,9 milyar dolarlık otomobil ihracatı

Türkiye, yılın ilk yarısında 4 milyar 923 milyon 650 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye, yılın ilk yarısında 4 milyar 923 milyon 650 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti. Söz konusu dönemde, 100'e yakın ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil satıldı.

Geçen yıl ocak-haziran döneminde 4 milyar 295 milyon 729 bin dolar olan binek otomobil ihracatı yapılmıştı. Bu da yüzde 14,6'lık bir artış anlamına geliyor.

İLK SIRADA FRANSA VAR

Binek otomobil ihracatı yapılan ülkelere bakıldığında, ilk sırada Türkiye'nin otomotiv sektöründe ikinci ana pazarı olan Fransa'nın yer aldığı görüldü.

Bu ülkeye dış satım yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,4 artarak 677 milyon 137 bin dolardan 943 milyon 968 bin dolara çıktı.

En fazla binek otomobil ihracatı yapılan ikinci ülke ise İtalya oldu. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 367 milyon 279 bin dolarlık binek otomobil satılan İtalya'ya ihracat yüzde 37,3 yükselişle 504 milyon 281 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki Almanya'ya binek otomobil ihracatı da yüzde 9,5 artarak 422 milyon 151 bin dolardan 462 milyon 449 bin dolara ulaştı.

İhracatta, İspanya 405 milyon 862 bin dolarla dördüncü, Birleşik Krallık 395 milyon 105 bin dolarla beşinci, Polonya 239 milyon 115 bin dolarla altıncı, Mısır 198 milyon 682 bin dolarla yedinci, Belçika 161 milyon 934 bin dolarla sekizinci, Slovenya 159 milyon 604 bin dolarla dokuzuncu ve Amerika Birleşik Devletleri 157 milyon 661 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.