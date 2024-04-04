Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea yine zamlandı Fiat'ın nisan ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi belli oldu. Şirket, bu ay Egea fiyatlarına yine zam yaptı. İşte güncel fiyatlar...

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl en çok satan otomobil Fiat Egea Sedan oldu.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, 9 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.

Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea’nın fiyatları, aralık ayında zamlanmış ve baz modelin fiyatı 777 bin 900 TL'den 794 bin 900 TL'ye yükselmişti.

Yeni yılda zamlar devam ediyor

Nisan ayına girmemizle birlikte fiyat listesini güncelleyen Fiat, Egea modelinin fiyatlarını bir kez daha artırdı.

Yapılan zamla birlikte, en düşük Egea sedan fiyatı 1 milyon TL'ye yaklaşmış durumda.

Fiat Egea fiyat listesi

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP - Manuel - Benzinli

Ocak 2024: 834 bin 900 TL

Mart 2024: 909 bin 900 TL

Nisan 2024: 939 bin 900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP (manuel dizel):

Ocak 2024: 1 milyon 160 bin 900 TL

Mart 2024: 1 milyon 240 bin 900 TL

Nisan 2024 fiyatı: 1 milyon 113 bin 900 TL

1.5 T4 Hibrit 130 HP AT (otomatik - elektrikli benzinli):

Ocak 2024: 1 milyon 292 bin 900 TL

Mart 2024: 1 milyon 372 bin 900 TL

Nisan 2024 fiyatı: 1 milyon 407 bin 900 TL