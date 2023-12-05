Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea'ya zam geldi Fiat'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi belli oldu. Şirket, bu ay Egea fiyatlarında yine artışa gitti.

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Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, Türkiye'nin en çok satan otomobili konumunda.

2015 yılının sonunda satışa sunulan Egea, 8 yıldır Türkiye'nin zirvesinde yer almayı başardı.

Fiat Egea yine zamlandı

Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea’nın fiyatları, aralık ayında zamlandı. Açıklanan yeni fiyat listesine göre, Egea fiyatı 777 bin 900 TL'den 794 bin 900 TL'ye yükseldi.

Fiat Egea güncel fiyatları

Egea modellerinin önceki ve yeni fiyatları şu şekilde:

Egea Sedan - 777 bin 900 TL > 794 bin 900 TL

Egea Cross - 850 bin 900 TL > 877 bin 900 TL

Egea Cross Wagon - 1 milyon 191 bin 900 TL > 1 milyon 228 bin 900 TL

Egea Hatchback - 827 bin 900 TL > 854 bin 900 TL