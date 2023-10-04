Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea'ya zam geldi! İşte güncel fiyat listesi Fiat'ın ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesi belli oldu. Şirket bu ay Egea grubunun tamamının fiyatlarını artırdı.

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Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve ülkemizde Bursa’da üretilen Fiat Egea, geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarındaki 500 bininci satışına ulaşmayı başarmıştı.

2015 yılının sonunda satışa sunulan Egea, 8 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olmayı başardı.

Fiat Egea fiyatları, geçtiğimiz yıl kasım ayı sonundaki ÖTV matrah düzenlemesi sayesinde oldukça gerilemişti. Ancak yeni yılda yapılan zamlar, ÖTV düzenlemesi ile gelen indirimleri tamamen eritti.

Fiat Egea yine zamlandı

Fiat markasının güçlü ve global oyuncusu Egea’nın fiyatları, ekim ayında zamlandı. Açıklanan yeni fiyat listesine göre, Egea fiyatı 729 bin 900 TL'den 752 bin 900 TL'ye yükseldi.

Fiat Egea güncel fiyatları

Egea modellerinin önceki ve yeni fiyatları şu şekilde:

Egea Sedan 729 bin 900 TL > 752 bin 900 TL

Egea Cross 802 bin 900 TL > 825 bin 900 TL

Egea Cross Wagon 1 milyon 130 bin 900 TL > 1 milyon 156 bin 900 TL

Egea Hatchback 779 bin 900 TL > 802 bin 900 TL