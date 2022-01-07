Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea oldu

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea oldu

Fiat Egea, 2021 yılında toplam 71 bin adedin üzerinde satış başarısına imza attı ve 6 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili unvanını kimseye kaptırmadı.

Fiat'ın en popüler modellerinden olan ve Bursa’da üretilen Fiat Egea, ülkemizde satılan en uygun fiyatlı otomobillerden biri olması nedeniyle oldukça fazla tercih ediliyor.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, 2021 yılını 121 bin 254 adet satış ve yüzde 16,4 pazar payı ile tamamladıklarını belirterek, başta Egea ailesi ile Doblo olmak üzere tüm Fiat modellerinin gördüğü yüksek talepten ve yarattığı memnuniyetten gurur duyduklarını söyledi.

LİDER YİNE FIAT EGEA

Aytaç, "Fiat Egea, 2021 yılında toplam 71 bin adedin üzerinde satış başarısına imza attı ve lansmanından bugüne, 6 yıldır 'Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili' olmayı sürdürdü." dedi

737 bin 350 adetle kapanan pazarda, Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aytaç, "Egea, 6 senedir 'iyi bir otomobil aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' felsefesini koruyor. Bu yıl bizim için en önemli konu, Egea'nın yenilenmesi ve ailenin yeni üyesi Cross'u pazara sunmamızdı.

Ailenin yeni üyesi Cross da Türk tüketicisi tarafından çok beğenildi ve pazarda 20 bin adede yaklaşan başarılı bir satış rakamına ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.