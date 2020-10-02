Türkiye'nin en çok tercih ettiği araç rengi belli oldu

Türkiye'nin en çok tercih ettiği araç rengi belli oldu

Ocak-ağustos dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobil verilerine göre, ülkemizde en çok tercih edilen araç rengi ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemizdeki araç sayısı her geçen gün artıyor.

Açıklanan verilere göre, ağustosta trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı ise 103 bin 872 oldu. Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 25,2 azaldı.

TÜİK verilerine göre, temmuz ayında 138 bin 883 aracın trafiğe kaydı yapıılmıştı.

Her yıl taşıt kategorilerinde en çok satılarak ilk sırada yer alan araç ise otomobil oldu. Böylelikle geçen ay trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 54,5’i otomobil, yüzde 24,5’i motosiklet, yüzde 13,1’i kamyonet, yüzde 4,5’i traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 0,7’sini minibüs, yüzde 0,5’ini ise özel amaçlı taşıtlar, yine yüzde 0,5’ini otobüslerin oluşturduğu belirlendi.





EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARAÇ RENKLERİ

Ağustos sonu itibarıyla, trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 23 milyon 753 bin 664 olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 354 bin 833 adet otomobilin yüzde 48,2'si beyaz, yüzde 26,2'si gri, yüzde 7,3'ü siyah, yüzde 7,1'i mavi, yüzde 6,7'si kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,4'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renk seçeneklerinde oldu.