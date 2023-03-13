Türkiye'nin en ucuz elektriklisi olacak! Leapmotor T03'ün Türkiye fiyatı belli oldu Leapmotor, SKYWELL'in de Türkiye distribütörü olan Ulu Motor temsilciliğinde nisan ayında Türkiye pazarına giriş yapacak. Elektrikli Leapmotor T03'ün Türkiye fiyatı açıklandı.

Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığı elektrikli otomobil marka temsilciliklerine bir yenisini daha ekleyen Ulu motor, şimdi de Çinli Leapmotor ile anlaştı.

Mart 2023 itibarıyla Leapmotor’un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, yeni iş birliği kapsamında Leapmotor markasına ait modelleri nisan ayında satışa sunacak.

Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.

Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.

Leapmotor T03 Türkiye fiyatı

Leapmotor’un Türkiye’ye ithal edilecek ilk modeli, 5 kapılı şehir otomobili T03 olarak belirlenirken, araç için mart ayına özel, 699 bin TL’lik sabit fiyat garantisiyle ön siparişler alınmaya başlandı.

Nisan 2023 itibarıyla ön siparişi alınan ilk Leapmotor T03 teslimatları gerçekleştirilecek.

80 kW'lik gücü, 41.3 kW/h'lık bataryası ve 417 km'ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, açıklanan ön satış fiyatıyla Türkiye pazarında satışa sunulan en ekonomik elektrikli otomobil özelliğiyle de dikkat çekiyor.