Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10 zamlandı: İşte yeni fiyatlar Hyundai, zamlı nisan ayı fiyatlarını açıkladı. Türkiye'deki en ucuz araba olan i10 yine zamlandı.

ensonhaber.com

Hyundai, İzmit'te üreterek 40'tan fazla ülkeye ihraç ettiği i10 modelini geçtiğimiz haziran ayında makyajlamıştı.

Daha canlı renkler ve daha şık bir tasarımla gelen i10, gelişmiş bağlantı özellikleri, konfor unsurları ve genellikle sadece üst segmentlerde görülen teknolojileri de bünyesine kattı.

Artık daha sportif bir duruş sergileyen Hyundai i10, alçak tavanı ve uzun dingil mesafesi sayesinde daha cesur bir izlemim uyandırıyor.

Hyundai i10 yine zamlandı

Hyundai, zamlı nisan ayı fiyatlarını açıkladı. Türkiye'deki en ucuz araba olan i10'un fiyatı yine yükseldi.

Mart ayında 806 bin TL'ye satılan 2024 model Hyundai i10'un fiyatı, nisanda 835 bin TL'ye çıktı.

Hyundai i10 güncel fiyatlar

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, Manuel - 835.000 TL

1.0 MPI 67 PS, Benzinli Jump, AMT - 885.000 TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Style, AMT - 905.000 TL

1.2 MPI 84 PS, Benzinli Elite (Çift Renk) - AMT 970.000 TL

Hyundai i10 neler sunuyor

Yeni i10, Türkiye’de Jump, Style ve Elite olmak üzere 3 farklı donanım seçeneğiyle satılıyor. Aynı zamanda, 1.0 lt ve 1.2 lt’den oluşan 2 farklı benzinli motor tipiyle de verimli bir yakıt ekonomisi sunuyor.

5 ileri manuel şanzıman sadece 1.0 litrelik motorda sunulurken, 5 ileri AMT otomatik şanzıman ise hem 1.0 lt hem de 1.2 lt’lik motorlarla kombine ediliyor

Avrupa’nın en popüler şehir otomobillerinden biri olarak beğeniyle karşılanan i10, standart 4,2 inç LCD gösterge, dijital klima, akıllı anahtar, önde ve arkada USB tip-C bağlantılarıyla dikkat çekiyor.

Hyundai i10, 8 inç multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto ile üst segmentteki otomobilleri aratmıyor.