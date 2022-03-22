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    Türkiye'nin en ucuz otomobili K5 Long satışa çıktı

    gal Raptor'un Citroen Ami modeline benzerliği ile dikkat çeken K5 Long modeli 62 bin 900 liraya Türkiye'de satışa sunuldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 09:15
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    Türkiye'nin en ucuz otomobili K5 Long satışa çıktı

    Ülkemizde sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte artık birçok marka daha ucuz modellerini ülkemize getiriyor. Önümüzdeki yaz aylarında satışa çıkacak Citroen Ami modelinden sonra bir hamle de Regal Raptor şirketinden geldi.

    Regal Raptor'un Citroen Ami modeline benzerliği ile dikkat çeken K5 Long modeli uygun fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobili oldu.

    FİYATI 62 BİN 900 TL

    Dört tekerli şase, geniş iç hacim ve yeni teknoloji motoru ile K5 long 62 bin 900 liraya Türkiye'de satışa sunuldu.

    Maksimum 3 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan K5 Long, 2500kw gücünde motorla geliyor. Yolun durumuna göre, K5 Long saatte 55 km hıza ulaşabiliyor. Otomobilin menzili ise yaklaşık olarak 60 km.

    K5 LONG

    Türkiye nin en ucuz otomobili K5 Long satışa çıktı #2

    OTO


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