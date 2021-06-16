Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsü seri üretime hazır

TEMSA ile ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yüzde yüz yerli elektrikli araç Avenue EV, seri üretime hazır hale geldi.

Türkiye otobüs pazarının önemli markalarından TEMSA ve Türk savunma sanayisi kuruluşu ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yerli elektrikli otobüsü Avenue EV için tüm süreçler tamamlandı ve üretime hazır hale getirildi.

Yerli teknolojinin elektrifikasyonda yaygınlaşması ve Türkiye'nin enerji bağımlılığının düşürülmesi anlamında önemli bir hamle olarak görülen araçların, kamu kurumlarına yönelik ilk teslimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanan ve global ihtiyaçlar göz önüne alınarak, çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen , fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor.

15 DAKİKADA TAM ŞARJ

Kısa şarj özelliği sayesinde 15 dakikada tam şarja ulaşabilen araç, bu sayede 80 kilometre yol kat edebilirken; duraklarda kısa süreli şarjlarla 24 saat kesintisiz hizmet sunabiliyor.

Elektrikli çekiş sistemi ile sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüs, aynı zamanda sessiz, konforlu, yüksek performanslı ve son teknolojiyle donatıldı.

Aracın elektrik motoru, çekiş eviricisi, ana bilgisayarı, gösterge paneli gibi normalde ithal olan bileşenler ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanıp imal edildi.

Bu kapsamda Avenue EV, otomotiv sektöründe Türkiye’de yerlilik oranı en yüksek araç olarak dikkati çekiyor.



