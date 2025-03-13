Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli motosikleti tanıtıldı

Haber Merkezi

Türkiye, yerli elektrikli motosiklet üretiminde önemli bir adım attı. Ford Otosan'ın inovasyon projesi olarak başlayan ve Actio Mobilite tarafından geliştirilen Rakun markası, yeni elektrikli motosikleti Rakun City'yi tanıttı.

Bu yeni model, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli motosikleti olma özelliği taşıyor ve şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif sunmayı hedefliyor.

RAKUN CITY: ŞEHİR İÇİ MOBİLİTEDE YENİ BİR DÖNEM

Rakun City, hem ticari hem de bireysel kullanıcılar için tasarlanmış, çevreci, güçlü ve ekonomik bir elektrikli motosiklet olarak öne çıkıyor.

Actio Mobilite, bu modelle şehir yaşamının yoğunluğuna ve stresine çözüm sunmayı amaçlıyor. Özellikle düşük işletme maliyeti, çevreci yapısı ve sağlamlığıyla dikkat çeken Rakun City, şehir içi ulaşımda pratik ve verimli bir seçenek sunuyor.

RAKUN CITY TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANSI

Rakun City, 4,5 kW nominal motor gücüne (maksimum 9 kW) sahip ve değiştirilebilir iki pili ile maksimum 150 kilometre menzil sunuyor.

90 km/s maksimum hıza ulaşabilen bu model, bağlantılı teknoloji özellikleriyle de segmentinde bir ilki gerçekleştiriyor.

Actio Mobilite, sadece karada değil, deniz ve havada da kullanılabilen mikro mobilite araçları ve aksamları tasarlayıp üretmeyi hedefliyor.

Şirketin Pazarlama ve Ticari Lideri İlker İyicik, Rakun City'nin muadil uluslararası marka ve modellere göre benzer kalitede ancak daha ulaşılabilir bir fiyata sahip olacağını belirtiyor.

Ayrıca, 2025 yılı başında yayınlanan elektrikli motosiklet ithalatına yönelik yönetmelik sonrasında, Rakun City'nin Türkiye pazarına yerli bir ürün olarak yeni bir soluk getireceğini ifade ediyor.