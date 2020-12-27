Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan son bir yılda neler yapıldı paylaşımı

27 Aralık 2019'da "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla tanıtılan yerli otomobil TOGG, son bir yılda oldukça yol katetti. İşte TOGG için yapılan tüm çalışmalar...

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak ediliyor.

Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

1 YIL ÖNCE TANITILMIŞTI

Geçen yıl 27 Aralık’ta "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda "C-SUV", C-SEDAN" modellerin özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşılmıştı.

1 YILDA NELER YAPILDI

Türkiye’nin Otomobili resmi Twitter hesabı, tanıtım etkinliğinin düzenlenmesinden bu yana geçen 1 yıllık dönemde neler yapıldığını paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...