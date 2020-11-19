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    Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar sürüyor

    Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor.
    • AA
    • 19.11.2020 - 08:49
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    Türkiye'nin Otomobili'nin üretim tesisinde çalışmalar sürüyor

    Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, sahip olduğu üstün özellikler ile şimdiden oldukça merak uyandırdı.

    Yüzde 100 elektrikli olan yerli otomobil, oldukça güçlü özellikleri ile öne çıkıyor. Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

    ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

    TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir paylaşım yapıldı.

    Paylaşımda, "Gemlik tesisimizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin. #YeniLigGemlik." ifadelerine yer verildi.

    TOGG

    FABRİKADA SON DURUM

    TOGG'un paylaştığı verilere göre fabrikadaki son durum şöyle:

    "Toplam 7 bin 630 adet konteyneri doldurmaya yetecek kadar 245 bin metreküp kazı yapıldı.

    Olimpik ölçülerde 11 havuzu dolduracak kadar, 27 bin 500 metreküp dolgu yapıldı.

    Uç uca birleştirildiğinde 318 kilometreye ulaşarak İstanbul'dan Çanakkale'ye kadar uzayacak 17 bin 500 adet zemin güçlendirme kolonu üretildi.

    Boya ve enerji birimlerinden sonra gövde biriminin de temel güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı."

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