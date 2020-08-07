Türkiye'nin otomotiv ihracatı temmuzda yükseldi

Otomotiv endüstrisi, temmuzda 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), geçtiğimiz temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, temmuzda en çok ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu.

Haziran ayında 2 milyar 14 milyon 485 bin dolar olan otomotiv sektörünün ihracatı, temmuzda yüzde 9.28 artarak 2 milyar 201 milyon 411 bin dolara yükseldi.

Bu yıl içerisinde nisan ayında mart ayına göre keskin bir düşüş görülen otomotiv ihracatı, daha sonraki aylarda toparlanma sürecine girdi.

Temmuz ayında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin 8'ini AB ülkeleri oluşturdu.

EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Temmuz ayı verilerine göre otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 10 ülke sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, Slovenya, İspanya, Belçika, ABD, Polonya ve Romanya oldu.



Söz konusu ülkeler arasında temmuz ayında bir önceki aya göre sadece İspanya, Belçika, Romanya'ya otomotiv ihracatı azalış kaydederken, diğer ülkelerin ihracatı artış gösterdi.

Haziran ayında Almanya'ya 291 milyon 813 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, temmuz ayında yüzde 8,5 artarak 316 milyon 709 bin dolara yükseldi.

Fransa'ya haziran ayında 252 milyon 256 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı temmuz ayında yüzde 12,2 artışla 282 milyon 949 bin dolara çıktı.

AB'de salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İtalya'ya otomotiv ihracatı da yüzde 32,8 yükselerek 134 milyon 305 bin dolardan, 178 milyon 405 bin dolara yükseldi.

ABD'YE İHRACAT YÜZDE 15,2 ARTTI

Temmuz ayında ABD'ye otomotiv ihracatı bir önceki aya göre, yüzde 15,2 artışla 79 milyon 436 bin dolardan, 91 milyon 483 bin dolara yükseldi.