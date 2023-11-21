Türkiye'nin şarj ağı büyüyor: İstasyon sayısı 10 bini geçti Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576'ya ulaştı.

AA & Ensonhaber

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) alınan bilgilere göre, Türkiye'deki şarj istasyonu ağı büyümeye devam ediyor.

Geçen yıl nisanda 4 firmanın faaliyet gösterdiği elektrikli şarj hizmeti piyasasında bugün itibarıyla 147 şirket faaliyet gösteriyor.

Bu süreçte araç üreticilerinden akaryakıt dağıtım şirketlerine, elektrik üretim şirketlerinden start up'lara geniş bir yelpazede lisanslı oyuncular piyasaya girdi.

Lisanslı şirketlerden 102'sinin, sisteme kayıtlı ve aktif çalışan en az bir ünitesi bulunuyor.

İstasyonlar 81 ile yayıldı

EPDK verilerine göre, 81 il şarj istasyonları ile donatıldı. Geçen yıl ekimde şarj hizmeti verilen soket sayısı toplam 2 bin 400 civarındayken, bu sayı yavaş şarjda (AC) 7 bin 581, hızlı şarjda (DC) 2 bin 995'e ulaştı.

Toplam şarj istasyonu 10 bini aştı

Böylelikle, Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576'ya yükseldi.

Öte yandan, Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı da eylül sonunda 51 bin 813 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ilk sıralarda

Türkiye'de yaklaşık her 5 elektrikli araca bir şarj noktası düşerken, araç başına düşen şarj noktası açısından Türkiye, AB ülkeleri genelinde ilk sıralarda yer alıyor.