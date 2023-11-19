Türkiye'ye Çinli otomobil akını! Voyah Dream'in fiyatı belli oldu Çin’in otomotiv devlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan Voyah, lüks Dream modelinin Türkiye fiyatını açıkladı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda birçok Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarına girmeye başladı. Son olarak 2019 yılında kurulan HiPhi, çok yeni bir marka olmasına rağmen Avrupa'ya gelmişti.

Şimdi de kendini premium segmentte konumlandıran Çinli Voyah, birkaç ay önce ön siparişe açılan Free modeliyle Türkiye pazarına girdi.

Çin’in otomotiv devlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, şimdi de amiral gemisi olarak konumladığı lüks MPV modeli Dream’in Türkiye satış fiyatını açıkladı.

Voyah Dream neler sunuyor

Voyah Dream ülkemizde HIGH donanım paketiyle satışa sunuluyor. Dream HIGH, 435 HP güç ve 620 Nm torka sahip.

Isıtma, havalandırma ve masaj özellikli koltuklar, Dynaudio müzik sistemi, 64 farklı renkte ayarlanabilen iç ambiyans aydınlatması, 1.4 metre genişliğindeki, 3 ekranı barındıran kokpiti, ultra-gelişmiş işletim sistemli teknolojik altyapısı ile Voyah Dream, geleceğin lüks ve konforlu seyahatlerini bugünden yaşamak isteyenlere hitap ediyor.

435 HP güç ve 620 Nm tork üretebilen çift elektrikli motoruyla 2.692 kilogram ağırlığındaki Voyah Dream’in 0’dan 100’km/s hızlanması 5.9 saniyede gerçekleşirken, maksimum hızı ise 200 km/s olarak açıklandı.

Otomobilde kullanılan batarya, yüzde 20'den yüzde 80'e 36 dakikada ulaşabiliyor ve 480 km menzil sunuyor.

Voyah Dream Türkiye fiyatı

Voyah Dream ülkemizde HIGH donanım paketiyle satışa sunulurken, sınırlı sayıdaki lansmana özel fiyat ise 6 milyon 999 bin TL olarak belirlendi.