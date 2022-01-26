Türkiye'ye de gelecek Alfa Romeo Tonale, 8 Şubat'ta tanıtılacak

Alfa Romeo, en çok merak edilen yeni modeli Tonale'yi 8 Şubat'ta görücüye çıkaracak.

Global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılın Otomobili Ödülleri'nü kazanmasına rağmen henüz piyasaya çıkmadı.

110 yıllık Alfa Romeo mirasını yansıtan ve bu yıl seri üretimi başlayacak olan Tonale, 8 Şubat'ta nihayet tanıtılacak.

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Şimdiye dek Tonale'nin çıkış tarihi iki kez ertelendi. Bu ertelemelerin ilkinin, yeni CEO Jean-Philippe Imparato tarafından yapıldığı biliniyor.

Tonale'nin hibrit performansını beğenmeyen yeni patron, aracın geliştirilmesi için ek süre istemişti. İkinci erteleme ise dünyayı kasıp kavuran çip krizi nedeniyle gerçekleşti.

Tonale, Alfa Romeo'nun crossover ürünleri arasında Stelvio'nun altına yerleşecek. Geleneksel Alfa Romeo tasarımını koruyacak modelin boyutları ve motor seçenekleri hakkında net bir açıklama yok. Fakat hibrit versiyonun turbolu 1.3 litrelik içten yanmalı bir ünite ile tanıtılacağı söyleniyor.

Elektrikli motor ile eşleştirilecek bu içten yanmalı ünite, toplamda 240 bg güç üretebilecek.

Resmi tanıtımın ardından Alfa Romeo Tonale'nin ülkemize de giriş yapması bekleniyor.