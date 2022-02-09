Türkiye'ye de gelecek Alfa Romeo Tonale tanıtıldı

Alfa Romeo, en çok merak edilen yeni modeli Tonale'yi görücüye çıkardı. Tonale, Avrupa'da şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve hafif hibrit desteğine sahip versiyonlarla satışa sunulacak.

Global tanıtımı 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen Alfa Romeo Tonale, 2021 Yılın Otomobili Ödülleri'nü kazanmasına rağmen henüz piyasaya çıkmamıştı.

110 yıllık Alfa Romeo mirasını yansıtan ve bu yıl seri üretimi başlayacak olan Tonale, düzenlenen etkinlikte nihayet tanıtıldı.

İKİ KEZ ERTELENMİŞTİ

Şimdiye dek Tonale'nin çıkış tarihi iki kez ertelendi. Bu ertelemelerin ilkinin, yeni CEO Jean-Philippe Imparato tarafından yapıldığı biliniyor.

Tonale'nin hibrit performansını beğenmeyen yeni patron, aracın geliştirilmesi için ek süre istemişti. İkinci erteleme ise dünyayı kasıp kavuran çip krizi nedeniyle gerçekleşti.

ALFA ROMEO TONALE NELER SUNUYOR

Tonale, Alfa Romeo'nun crossover ürünleri arasında Stelvio'nun altına yerleşecek. Kompakt SUV'un Avrupa'daki şarj edilebilir hibrit versiyonunda 1.3 litre turbo dört silindirli benzinli ünite, arka aks üzerine konumlandırılmış bir elektrik motoru, 6 ileri otomatik şanzıman ve 15.5 kWsa'lik batarya bulunacak.

Plug-in Hybrid Q4 olarak adlandırılan bu versiyon, dört tekerlekten çekişli olacak ve toplamda 275 beygir güç üretecek.

Ağırlığı 1900 kg olan versiyon, 6.2 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresiyle ailenin en hızlı üyesi olacak.

Karma kullanımda 60 km, şehir içi kullanımda ise 80 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunan batarya, 7.4 kW wall box ile 2.5 saatte tam şarj olabilecek.

2022 Alfa Romeo Tonale, şarj edilebilir hibrit versiyonun yanında 48V hafif hibrit desteğine sahip seçeneklerle de tercih edilebilecek. Önden çekişli 1.5 litre turbo dört silindirli benzinli üniteyle gelen bu versiyonlar, seçilen pakete göre 130 veya 160 beygir güç sunacak.

İç mekana baktığımızda; kişiselleştirilebilir 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç dokunmatik multimedya ekran karşımıza çıkıyor.

Öte yandan bu sistem; Amazon Alexa, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine de sahip.

Alfa Romeo Tonale; adaptif hız sabitleyici, kör nokta ve arka çapraz trafik görüntüleme, otonom frenleme ve 360 derece kamera desteği ile seviye 2 otonom sürüş özelliği sunacak.

NİSANDA AVRUPA'DA

PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemiyle İtalyan marka için bir ilki teşkil eden 2022 Alfa Romeo Tonale, önümüzdeki nisan ayında satışa sunulacak. Ancak otomobilin fiyatı henüz belli değil.



