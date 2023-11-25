Türkiye'ye de gelecek: Elektrikli Leapmotor C10'un teknik detayları ortaya çıktı! Leapmotor C10, Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanıyor. Uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken elektrikli SUV modeli hakkında yeni bilgiler geldi.

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Hangzhou merkezli bir elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip.

Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor.

Şirket, geçtiğimiz dönemde 5 kapılı şehir otomobili T03 modelini Türkiye'de satışa sunmaya başlamıştı.

Leapmotor C10 yakında geliyor

Uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çeken elektrikli SUV modeli Leapmotor C10, Leapmotor T03'ün kardeşi olarak çıkış yapacak.

Stellantis'in Leapmotor'un yüzde 20'sini satın alması sonucu deniz aşırı ülkelere ihracat yolu da açılan C10, 530 kilometreye kadar sürüş menzili sunacak.

Leapmotor C10'da Çin'in en büyük LFP (lityum demir fosfat) batarya üreticilerinden CALB'ın ürettiği batarya paketi kullanılıyor. Söz konusu bataryanın kapasitesi 69.9 kWsa olarak açıklandı.

Leapmotor C10'da arka tekerleklere 170 kW (231 hp) maksimum güç sağlayan bir elektrik motoru kullanılıyor.

Bu motor ve batarya kombinasyonuyla hedeflenen sürüş menzili tek şarjla 530 kilometre. Otomobilin Avrupa'da ve ülkemizde geçerli olan WLTP'ye göre menzil değeri 400-450 km aralığında olacak.

Gelecek yıl ülkemize gelebilir

Leapmotor C10, ocak ayında Çin'de ön satışa çıkacak. Yılın ortasında ise deniz aşırı ülkelere ihraç edilmeye başlanacak. Otomobilin fiyatı 21 ila 28 bin dolar aralığında değişiyor.

C10 modeli ile küresel pazara açılan Leapmotor, önümüzdeki iki yıl içinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Amerika pazarları için 5 farklı model piyasaya sürerek pazara iddialı bir giriş yapacak.