Türkiye'ye de gelecek! Elektrikli MG4'ün uzun menzilli versiyonu tanıtıldı Yeni MG4 Extended Range, daha büyük batarya ve daha uzun menzille müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Ülkemizde elektrikli araçların toplam satışlardaki payı henüz çok düşük olsa da yeni modeller gelmeye devam ediyor.

MG markası, yeni MG4 Electric modelini 2023'ün ilk çeyreğinde ülkemizde satışa çıkarmıştı.

MG, şimdi de elektrikli MG4'ün Extended Range versiyonunu tanıttı. Söz konusu model, adından da anlaşılacağı gibi daha yüksek menzil değerleri sunuyor.

Yeni MG4 Extended Range neler sunuyor

Yeni MG4 Extended Range, ürün gamındaki Trophy Long Range versiyonunu temel alıyor.

Long Range versiyonunda 64 kWsa batarya paketi ile 435 kilometreye kadar sürüş menzili sunulurken, Extended Range versiyonunda bu değer 77 kWsa batarya paketi ile 520 kilometreye kadar çıkıyor.

Yeni MG4 Extended Range, tek şarjla 500 km'nin üzerinde menzil sunan ilk MG modeli olma özelliğine sahip.

Söz konusu otomobilin 150 kW DC hızlı şarj ile 39 dakikada yüzde 10'dan 80 doluma ulaşması öngörülüyor. Yeni modelin daha büyük batarya nedeniyle Long Range versiyona göre 63 kg daha ağır olduğunu da belirtelim.

MG4'ün Standard Range (350 km) versiyonu İngiltere'de 26.995 sterlinden başlarken yeni MG4 Extended Range için bu fiyat 36.495 sterlin olarak belirlendi.

MG4'ün 64 kWsa'lik bataryaya sahip versiyonu ülkemizde 1.419.000 TL liste fiyatına sahip. MG4 Extended Range Türkiye'ye de gelecek, ancak henüz net bir tarih yok.