Türkiye'ye de gelecek: Makyajlı Skoda Octavia tanıtıldı 2024 Skoda Octavia, sedan ve Combi versiyonlarıyla temmuz ayından itibaren Türkiye'de satışa sunulacak.

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2024, Skoda için yenilenen Octavia modelinin tanıtımıyla başladı. Hem sedan hem de station wagon versiyonlarında ufak tasarım ve motor güncellemeleri karşımıza çıktı.

Yenilenen Octavia'nın iç mekanında artık 10 inç dijital gösterge ekranı standart olarak sunuluyor.

10 inç dokunmatik multimedya ekranı opsiyon olarak 13 inç'e kadar yükseltilebiliyor.

Performans odaklı Octavia RS versiyonu, her zaman olduğu gibi farklı tasarımıyla kendisini belli ediyor.

Skoda Octavia motor seçenekleri

Makyajlı Octavia, daha önce olduğu gibi benzinli, dizel ve hibrit motor seçenekleriyle satılmaya devam edecek.

Makyajlı Octavia RS'te ise 265 beygirlik 2.0 litre TSI motor tek seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Temmuzda Türkiye'de

Makyajlı Skoda Octavia, temmuz ayı itibarıyla sedan ve Combi versiyonlarıyla Türkiye'de de satışa sunulacak.

Yeni modelin fiyatı belli olmasa da şu anda mevcut Octavia 1 milyon 460 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.