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    Türkiye'ye de gelecek Tesla modellerine büyük zam

    Son zamanlarda enflasyondan yakınan Elon Musk, Tesla modellerine 12 bin 500 dolara varan zamlar yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 15:24
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    Türkiye'ye de gelecek Tesla modellerine büyük zam

    Son zamanlarda çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Ayrıca elektrikli otomobil batarya hücrelerinde kullanılan lityum gibi bazı madenlerde tedarik sorunları mevcut.

    Geçtiğimiz haftalarda Tesla CEO’su Elon Musk ise ABD'deki yüksek enflasyondan şikayet etmiş ve adeta fiyat artışı için zemin hazırlamıştı.

    TESLA MODELLERİNE BÜYÜK ZAM

    Yakında Türkiye pazarına da giriş yapacak olan Tesla modellerine ciddi oranlarda zam geldi.

    Yapılan zamlardan sonra, Tesla Model 3'ün baz sürümü 59 bin dolardan 62 bin dolara yükselirken, Tesla Model X'in fiyatı 10 bin dolar zamlanarak 115 bin dolar seviyesine çıktı.

    tesla

    Zamların ardından Tesla Model X'in AWD sürümü 104 bin 990 dolardan 114 bin 990 dolara yükselirken, Plaid sürümü de 126 bin 490 dolardan 138 bin 990 dolara kadar çıktı.

    Son olarak Tesla Model Y'nin baz sürümü de 3 bin dolar zamlanarak 63 bin dolar seviyesine yükseldi.

    Geçtiğimiz yıl birkaç kez zamlanan Tesla modellerini, görünüşe göre bu yıl da zamlı bir sezon bekliyor.


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