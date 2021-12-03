Türkiye'ye de gelecek: Yeni Dacia Jogger'ın yurt dışı fiyatı belli oldu

Türkiye'ye de gelecek: Yeni Dacia Jogger'ın yurt dışı fiyatı belli oldu

Dacia Jogger'ın yurt dışı fiyatları belli oldu. Jogger, markanın iddia ettiği gibi Avrupa'nın en uygun fiyatlı 7 kişilik otomobili oldu.

Dacia ailesinin yeni üyesi olan çok yönlü 7 kişilik aile otomobil Dacia Jogger, 3 Eylül'de düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı.

Logan'ın yerini alacak yeni Dacia Jogger, 5 ve 7 kişilik versiyonları ile önümüzdeki aylarda Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacak.

DACIA JOGGER AVRUPA FİYATI

Avrupa'da siparişe açılan yeni Dacia Jogger'ın Fransa'daki fiyatları 5 koltuklu olarak 14 bin 990 eurodan, 7 koltuklu olarak da 15 bin 750 eurodan başlıyor. Söz konusu fiyatlar, Jogger'ı Avrupa'nın en uygun fiyatlı 7 kişilik otomobili yapıyor.

DACIA JOGGER TASARIMI

5 veya 7 koltuk seçeneğiyle Dacia Jogger, geniş aileler için en iyi yol arkadaşı olacak. Dacia Jogger, çok yönlü yapısıyla günlük maceralarda ve doğa gezileri için ideal bir araç olurken; Dacia, kullanıcıların ailesi ve arkadaşlarıyla tam bir özgürlük içinde hayatın keyfini yaşamalarını sağlayan bir araç sunuyor.

Ön farlar ve stoplar, Dacia'nın yeni yeni kullanmaya başladığı Y şeklindeki ışık tasarımını içeriyor.

Kabine göz gezdirdiğimizde ise bizleri konforlu ve geniş bir yaşam alanı karşılıyor. Koltuklarda kullanılan kırmızı dikiş detayları Jogger'ın şıklığını şıklık katarken, modelin en yüksek donanım paketlerinde geri görüş kamerası, iklim kontrolü ve eller serbest anahtar gibi aksesuarlar standart olarak geliyor.

Yine Duster'da karşılaştığımız Media Control sistemi, Jogger'ın giriş seviyesi versiyonlarında karşımıza çıkan bir başka detay.

Fakat donanım paketleri yükseldikçe, bu tasarım yerini 8 inç dokunmatik ekranlı bir bilgi eğlence sistemine bırakıyor. Bu sistemde Apple CarPlay ve Android Auto desteği de bulunacak.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Dacia Jogger'ın iki farklı motor seçeneği bulunacak, ancak daha sonra bu motorlara yenileri eklenecek.

İlk başta satışa çıkacak modellerde yer alan motorlardan benzinli olanı, 1.0 litrelik yeni TCe motoru kullanacak. 110 bg güç ve 200 Nm tork üretebilen bu motor 6 ileri vitesli manuel şanzıman ile donatıldı.

İkinci seçenekte ise Dacia'nın ECO-G adını verdiği LPG'li ünite ile karşılaşıyoruz. Bu ünite aynı benzinli motor ile eşleştirilmiş olsa da tüketimi 100 kilometrede 7.6 litreye kadar azaltıyor. 40 litrelik LPG ve 50 litrelik benzin deposuna sahip bu versiyon toplamda 1.000 kilometre menzil sunuyor

Son olarak otomobil, 2023 yılından sonra 1.6 litrelik benzinli bir motorla birlikte hibrit motora da kavuşacak. Bu motorun yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlayacağı ifade ediliyor.