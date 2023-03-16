Türkiye'ye de gelecek: Yeni Ford Bronco, Avrupa'da satışa çıkıyor Ford, ikonik Bronco 4x4’ü Avrupalı ​​müşteriler için sınırlı sayıda satışa sunacağını açıkladı.

Ford, efsanevi Amerikan modeli Bronco 4x4'ün yakında ilk kez seçili Avrupa pazarlarında siparişe sunulacağını duyurdu. Bronco, gelecek dönemde Türkiye’de de satışa çıkacak.

Sınırlı sayıda satışa sunulan Bronco modelleri, 335 PS ve 563 Nm tork üreten 2,7 litrelik Ford EcoBoost V6 motorla çalışan, şehir içi kullanıma uygun Outer Banks ve ekstrem arazi koşullarında yüksek performans gösteren Badlands olacak.

Her türlü arazide konforlu ve pratik bir sürüş deneyimi için sıfırdan geliştirilen yenilikçi ve pratik özellikler arasında; araca monte saklama alanına sahip çıkarılabilir kapılar, keşif aksesuarları için entegre montaj noktaları ve çamurlu yüzeylere karşı ultra dayanıklı, temizlemesi kolay bileşenler ve yüzeyler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Blue Europe Genel Müdürü Jon Williams, şu ifadeleri kullandı:

Bronco, Ford'un maceracı ruhunun bir sembolü ve en son güç aktarma organı teknolojilerini ilham verici, akıllı tasarımla harmanlayarak, bu keşif tutkusunu bir üst seviyeye taşıyor.



25 yıllık bir aradan sonra Amerika, Bronco'nun dönüşünü hayal bile edemeyeceğimiz kadar büyük bir coşku ve sevgiyle karşıladı. Şimdi, Avrupalı ​​araç tutkunlarına Bronco ruhunun ilk hazzını sunmanın heyecanını yaşıyoruz.

Standart gelen özellikler

Apple CarPlay ve Android Auto uyumluluğu, bir subwoofer dahil 10 hoparlörlü B&O Premium Ses Sisteminin 8 yanı sıra güçlü bağlantı ve SYNC 4 sistemiyle sorunsuz entegrasyon sunan FordPass 9 uygulamasıyla birlikte standart olarak gelecek.