Türkiye'ye de gelecek yeni Volkswagen Taigo tanıtıldı: İşte tüm detaylar

Türkiye'ye de gelecek yeni Volkswagen Taigo tanıtıldı: İşte tüm detaylar

Nivus'un temelleri üzerine inşa edilen ve coupe tasarımlı SUV olarak karşımıza çıkan yeni Volkswagen Taigo, görücüye çıktı. İşte yeni otomobilin tasarımı ve teknik detayları...

Değişen tüketici tercihleri nedeniyle birçok marka, artık SUV modellerine daha fazla yatırım yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yılın ilk çeyreğinde çizimlerini paylaştığı yeni SUV modeli Taigo'yu resmi olarak tanıttı.

Coupe-SUV olarak adlandırılan gövde yapısıyla dikkat çeken yeni otomobil, Nivus modelinin temelleri üzerine inşa edildi.

VOLKSWAGEN TAIGO TEKNİK DETAYLAR

MQB A0 platformu üzerine inşa edilen Volkswagen Taigo; 4270 mm uzunluk, 1757 mm genişlik ve 2566 mm aks mesafesiyle dikkat çekiyor. 438 litrelik bagaj hacmine sahip otomobil, Polo modelindeki konsol tasarımıyla bizleri karşılıyor.

Otomobildeki MIB3 multimedya sistemi standart olarak 6.5 inç veya opsiyon olarak 9.2 inç dokunmatik ekranla tercih edilebiliyor. Söz konusu sistemde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de var.

Dokunmaya duyarlı klima kontrolleri, matrix LED farlar ve yarı otonom sürüşe imkan veren IQ.Drive teknolojisi de diğer opsiyonlar arasında yer alıyor.







MOTOR SEÇENEKLERİ

Avrupa'da sadece önden çekişli olarak satın alınabilecek 2021 Volkswagen Taigo, 95 veya 110 beygir güç üreten 1.0 litre üç silindirli TSI ile 150 beygirlik 1.5 litre turbo dört silindirli ünitelerle tercih edilebilecek. Söz konusu üniteler; 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG ile eşleştirilmiş durumda.

YIL SONUNDA AVRUPA'DA

İspanya'daki Pamplona tesislerinde üretilecek olan yeni Volkswagen Taigo'nun Avrupa teslimatları, bu yılın son çeyreğinde başlayacak. Yeni SUV modelinin ülkemizde satışa çıkması ise gelecek yılın ilk aylarını bulacak.

Fiyatı henüz açıklanmayan Volkswagen Taigo'nun görselleriyle sizleri baş başa bırakalım.



