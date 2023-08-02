Türkiye'ye de gelecekler! 2024 model Skoda Kamiq ve Skoda Scala tanıtıldı Skoda, kardeş otomobilleri olan Kamiq ile Scala'yı makyajladı. Türkiye'ye de gelecek otomobillerin özelliklerine daha yakından bakıyoruz.

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Son haftalarda sıkça ipucu görselleriyle karşılaştığımız yeni Skoda Kamiq ve Skoda Scala'nın üzerindeki örtüler kalktı.

Makyaj operasyonundan geçirilen modellerde; tasarım, teknoloji, güvenlik ve sürdürülebilirlik alanlarında küçük güncellemeler yapıldı.

Makyajlanan otomobiller, geçmişte oldukları gibi bundan sonra da pek çok ortak özelliğe sahip olacaklar. Bunun nedeni, her iki otomobilin de MQB A0 platformu üzerine inşa edilmiş olması.

Skoda Kamiq ve Skoda Scala neler sunuyor

2024 Skoda Scala ve Kamiq, dış taraftan oldukça tanıdık geliyor. Kozmetik dokunuşların ön bölüme odaklandığı modellerde Matrix LED opsiyonuna sahip yeni farlar ile tasarımı hafifçe değiştirilen panjur ve tampon dikkat çekiyor.

Ancak far tasarımının dışında, ne Scala'nın ne de Kamiq'in ön yüzünde büyük bir değişim görmüyoruz.

.Skoda Kamiq ile Skoda Scala'nın iç kısımları, neredeyse tamamen ortak bir tasarıma sahip.

Her iki otomobilde de 8 inç büyüklüğünde gösterge ekranı bulunacak. Bu gösterge ekranı, isteğe bağlı olarak 10,25 inç boyutlu da tercih edilebilecek.

Aynı durum bilgi-eğlence ekranı için de geçerli. 8,25 inç boyutundaki ekran, 9,2 inç olarak da tercih edilebilecek.

İki adet 15 watt USB-C girişinin standart olarak geldiği modellerde dilerseniz araç kamerası için dikiz aynasının olduğu bölüme de ekstra USB girişi ekletebiliyorsunuz.

Motor seçenekleri

Scala ile Kamiq'in ortak motor seçenekleri bulunacak. Ancak burada önemli bir detay var. Skoda, artık Kamiq ile Scala'nın turbo dizel motor seçeneğini sunmayacak.

Kaputun altındaki motor seçenekleri makyaj öncesiyle aynı fakat artık farklı olarak TSI motorların evo2 versiyonları kullanılıyor.

Giriş seviyesinde yer alan 1.0 TSI üç silindirli benzinli motor 95 PS güç üretiyor ve sadece 5 ileri manuel şanzımanla kombine edilebiliyor.

Aynı motorun 115 PS'lik versiyonunda ise 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG seçenekleri tercih ediliyor.

En yüksek pakette ise yine manuel veya otomatik şanzımanla kombine edilebilen 150 PS 1.5 TSI ACT dört silindirli motor bulunuyor.

Türkiye'ye de gelecekler

2024 model Skoda Scala ile 2024 model Skoda Kamiq, Türkiye'ye de gelecek.

Skoda, şimdiye kadar 229 bin 400 adet Scala ve 351 bin 200 adet Kamiq üretimi gerçekleştirdi.

Makyajlı modellerin fiyatları ve ne zaman satışa sunulacakları ise henüz belli değil.