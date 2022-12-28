Türkiye'ye gelecek Chery OMODA 5 iki ödül aldı

2023 yılında Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan Chery OMODA 5'e iki ödül birden verildi.

Çinli otomotiv devi Chery, 2022 yılının son çeyreğinde 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modeliyle Türkiye pazarına yeniden giriş yapacak.

Şirket, sportif coupe SUV modeli olan ve geçen yıl Guanzghou fuarında gösterilen OMODA 5, Tiggo 7 Pro ve 7 koltuklu orta boy SUV Tiggo 8 Pro'yu ülkemizde satışa sunacak.

Omodo 5'e iki ödül birden

Chery OMODA 5, Meksika’nın ulusal otomotiv değerlendirmesi noktasındaki en yetkili mecrası kabul edilen Autoshow TV’nin ev sahipliğinde her yıl düzenlenen otomotiv ödülleri kapsamında ''Yılın En İyi SUV’u'' ve ''Yılın En İyi Orta Boy Crossover Aracı'' ödüllerini kazandı.

OMODA 5 neler sunuyor

OMODA 5, sahip olduğu üstün niteliklerle rakiplerinin çok önünde yer alıyor. OMODA 5, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi (ACC), şeritte takip yardımcısı, otonom acil durum freni ve diğer özellikler dışında ilk kez sürücü izleme sistemi (DMS) ile donatıldı.

OMODA 5, başarısını kanıtlamış 1.6 TGDI motorla 145 kW güç ve 290 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor.

Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. 1.6 TGDI ve 7DCT kombinasyonu ile OMODA 5, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 8 saniyede tamamlayarak etkileyici bir performans sunuyor.