Türkiye'ye gelecek elektrikli Chery Omoda 5'in özellikleri belli oldu BYD modellerinin ardından kısa süre önce özellikleri açıklanan Chery Omoda 5 de ülkemizde satışa çıkmak için gün sayıyor.

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Çinli otomotiv devi Chery, 1.6 litre benzinli motorla donatılan üç farklı SUV modelini ülkemizde satışa çıkarmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 1.2 milyonluk satışı geride bırakan Chery, şimdi de elektrikli Omoda 5 modelini ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren Avrupa ve diğer pazarlarda satılacak yeni elektrikli Chery Omoda 5'in görsellerini ve bilgilerini paylaştı.

Elektrikli Omoda 5 neler sunuyor

Chery, elektrikli Omoda 5'in ön tekerleklere güç veren 204 hp elektrik motoru ve 61 kWsa batarya paketiyle satılacağını duyurdu.

Elektrikli Omoda 5'in 150 kW civarında bir motora sahip olması, fiyatının da uygun olması halinde onu ülkemizde doğrudan yüzde 10'luk ÖTV dilimine sokabilir.

WLTP'ye göre tek şarjla 450 km'ye kadar sürüş menzili sunan modelde yarım saatte yüzde 0-80 dolum imkanı sağlayan 110 kW DC şarj desteği de bulunacak.

Chery Omoda 5'in Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor, ancak detaylar şimdilik belli değil.