Türkiye'ye gelecek elektrikli MG Marvel R'nin Avrupa fiyatı

MG'nin Avrupa pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacak yeni nesil yüzde 100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric'in, yurt dışı fiyatı belli oldu.

Elektrikli otomobillere olan ilginin hızla arttığı son yıllarda birçok marka, pazara yeni otomobillerini sokmaya devam ediyor.

İngiliz otomobil üreticisi Morris Garages (MG), bu yılın başlarında tanıtılan yüzde 100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric'i önümüzdeki mart ayında Türkiye'de satışa çıkaracak.

Marvel R, 400 kilometrenin üzerinde sunduğu menzille dikkatleri üzerine çekiyor. MG Marvel R Electric'in bir diğer özelliği de V2L (vehicle-to-load), yani araçtan cihaza elektrik aktarım sistemi.

Bu teknoloji; aracın bataryasının bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka bir elektrikli aracı şarj edebilmesini sağlıyor.

TEKNİK DETAYLAR

Marvel R Electric, biri ön aksta diğer ikisi arka aksta olmak üzere üç elektrik motorlu ve 4×4 çekiş sistemine sahip. Araç, bu çekiş sistemiyle 288 hp güç ve 665 Nm maksimum tork üretiyor.

Sahip olduğu bu özelliklerle MG Marvel R Electric, 4,9 saniyede 0'dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor. 200 km/s'lik azami hıza sahip Marvel R Electric'in ayrıca arkadan itişli iki elektrik motorlu versiyonu da satışa sunulacak.

Bunlara ek olarak; gerçek zamanlı trafik navigasyonu, park yeri arama, MG satış ve/veya servis noktası arama, hava durumu tahmini ve Amazon Prime çevrimiçi müzik gibi hizmetleri de sunan sistem, sesle kumanda edilebiliyor.

MG iSMART sahip olduğu kablosuz güncelleme özelliği sayesinde bilgi-eğlence (infotainment) sisteminin yazılımını her zaman güncel tutuyor. Araç sahibi, uygulama üzerinden kablosuz erişimle; aracımı bul, araç durum kontrolü, araç kullanım istatistikleri, rota planlama, takvim senkronizasyonu, şarj yönetimi gibi birçok işleve ulaşabiliyor.

AVRUPA FİYATI

Yapılan açıklamaya göre, yeni MG Marvel R bu ayın sonunda Avrupa'daki MG showroom'larında yerini alacak.

Comfort, Luxury ve Performance adı verilen üç farklı versiyona sahip olacak elektrikli SUV'un fiyatı ilk versiyon için 39 bin 990 euro seviyesinden başlayacak.

Bu fiyat Luxury versiyonu için 43 bin 990 euroya, en güçlü versiyon olan Performance için 47 bin 990 euro'ya yükselecek.