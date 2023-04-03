Türkiye'ye gelecek Tesla, 2023'e rekor satışla başladı Tesla, yılın birinci çeyreğinde toplamda 422 bin 875 adet araç satışı gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı.

ensonhaber.com

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, önümüzdeki aylarda elektrikli araçlarını ülkemize getirmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamış ve çeşitli pozisyonlarda işe alımlar yapmıştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yeni yıla rekor satış rakamları elde ederek başladı.

Şirket, yılın birinci çeyreğinde toplamda 422 bin 875 adet araç satışı gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı.

Satışlar yüzde 36 arttı

Tesla, geçen yıl bu zamanlarda açıkladığı 310 bin 048 adet teslimata göre satışlarını yüzde 36 artırdı. Ayrıca şirket, 2022'nin son çeyreğinde 405 bin 278 satış elde etmişti.

Model 3 ve Model Y, 2023'ün ilk çeyreğinde Tesla'nın satışlarının büyük çoğunluğunu oluşturdu. Her iki aracın toplam satış adedi 412 bin 180 olarak gerçekleşti.

Daha pahalı olan ve üst seviyeye hitap eden Model S ve Model X araçlar ise 10 bin 695 satış rakamında kaldı.

Tesla, birkaç ay içinde tüm araçlarının fiyatlarında radikal indirimlere gitmişti. Görünüşe göre bu indirimler, satışlara da yansıdı.