Türkiye'ye gelecek yeni Dacia Jogger, Euro NCAP'ten 1 yıldız aldı

Yılın üçüncü çeyreğinde ülkemizde satışa çıkacak yeni Dacia Jogger, Euro NCAP güvenlik testlerinde sınıfta kaldı.

Dacia ailesinin yeni üyesi olan çok yönlü 7 kişilik aile otomobil Dacia Jogger, 3 Eylül'de düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı.

Logan'ın yerini alacak yeni Dacia Jogger, 5 ve 7 kişilik versiyonları ile önümüzdeki aylarda Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacak.

Euro NCAP testlerinden 1 yıldız alabildi

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

Yakında ülkemizde satışa sunulacak yeni Jogger, 2022 test protokolü ile EuroNCAP'ten 1 yıldız aldı.

Dacia Jogger, doğrudan çarpışma testlerine tabi tutulmadı. Söz konusu model, geçen yıl test edilen ve iki yıldız alan Sandero Stepway ile aynı platformu ve gövde panellerini kullanıyor.

Yapılan açıklamada, 7 kişilik aile otomobili Dacia Jogger'ın üçüncü sıra koltuklarda emniyet kemeri hatırlatıcı sunmadığı ve yan perde hava yastıklarının arkadaki yolcular için yeteri kadar koruma sağlayamadığı için bir yıldız daha kaybettiği ifade edildi.

Yapılan testlerde Jogger; yetişkin yolcu koruması için yüzde 70, çocuk yolcu koruması için yüzde 69 ve güvenlik yardımcısı için yüzde 39 başarı gösterdi.

"Standartlara uygun değil"

Euro NCAP'tan yapılan açıklamada, "Dacia Jogger, alıcıların standart olarak beklediği aktif güvenlik özelliklerinden yoksun. Aynı zamanda aracın bazı temel pasif güvenlik özellikleri bile otomobil üreticilerinin büyük çoğunluğu tarafından belirlenen endüstri standardınI karşılamıyor." ifadelerine yer verildi.

Dacia'dan açıklama geldi

Dacia, daha önce olduğu gibi Euro NCAP'in yıldızlarını çok da önemsemediklerini belirten bir açıklama yayınlandı.

Şirket, müşterilerin kullanmak veya para ödemek istemediği özellikleri ve teknolojileri araçlarından çıkarabileceğini söyledi.

Yeni Jogger'ın Avrupa güvenlik yönetmeliklerine uygun olduğunu belirten marka, aracın yolcuları yüksek standartta koruduğunu vurguladı.

Dacia Jogger fiyatı

Avrupa'da siparişe açılan yeni Dacia Jogger'ın Fransa'daki fiyatları 5 koltuklu olarak 14 bin 990 eurodan, 7 koltuklu olarak da 15 bin 750 eurodan başlıyor. Söz konusu fiyatlar, Jogger'ı Avrupa'nın en uygun fiyatlı 7 kişilik otomobili yapıyor.