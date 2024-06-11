Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Volvo, elektrikli araç üretimini Çin'den Avrupa'ya taşıyabilir Volvo'nun yaptırımlardan kurtulmak için elektrikli otomobil üretimini Belçika'ya kaydıracağı iddia edildi.

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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli otomobillerine geçtiğimiz aylarda bir yenisini daha eklemişti.

Markanın en küçük otomobili olan EX30, XC40 Recharge ve C40 Recharge gibi elektrikli SUV modellerine alternatif olarak geliştirildi.

Marka, 2024'ün ilk çeyreğinde otomobili Türkiye dahil birçok ülkede satışa sunmayı planlıyordu.

Türkiye'nin kararı Volvo'ya geri adım attırdı

29 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ, otomotiv markalarını zor durumda bıraktı.

Bu düzenleme, Çin gibi bazı ülkelerden Türkiye'ye getirilecek elektrikli otomobillerle ilgili bazı kısıtlamalar getiriyor.

Örneğin, Çin'de üretilen bir elektrikli otomobilin Türkiye'ye gelmesi için o markanın Türkiye'de en az 20 yetkili servis açması gerekecek.

Bu kararın ardından Volvo, EX30 modelinin ülkemize gelişini iptal etmek zorunda kalmıştı.

Volvo üretimi Çin'den Avrupa'ya taşımak istiyor

Türkiye'nin attığı bu adımlar ve Avrupa'nın Çin'de üretilen otomobillere ek vergiler getirmesi, markaların Çin'den uzaklaşmasına neden oluyor.

Volvo'nun, Çin'de ürettiği otomobilleri, Avrupa'daki fabrikalara taşımaya başladığı iddia edildi.

Volvo, en yeni elektrikli modelleri EX30 ile EX90'ın üretimini Çin'den Belçika'ya taşımaya karar verdi.

Hatta özellikle de İngiltere'ye gönderilecek bazı modellerin üretiminin de Belçika'ya aktarılacağı iddia ediliyor.

Üretimin Çin'den Belçika'ya kaydırılması, EX30 gibi modellerin yeniden Türkiye'ye gelmesinin önünü açabilir.

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