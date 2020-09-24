TÜVTÜRK, randevu hizmeti için ücret talep edenlere karşı uyardı

TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Bildiğiniz gibi araç muayene işlemleri için TÜVTÜRK'ten randevu alan vatandaşlar, randevu hizmeti için herhangi bir ücret ödemiyor. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan dolandırıcılar, TÜVTÜRK ismini kullanarak sürücülerden para talep ediyor.

TÜVTÜRK’ten yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyundan takip ettiğimiz üzere, farklı kişi ve kurumların, kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğini gözlemlemekteyiz.” denildi.

RANDEVU KANALLARI

Açıklamada, araç muayene hizmeti randevularının, "www.tuvturk.com.tr" internet sitesinden, "0 850 222 88 88" numaralı çağrı merkezinden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği aktarıldı.





Açıklamada ayrıca TÜVTÜRK’ün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde Türkiye’de periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olduğu anımsatılarak, "Kurumumuzun ismini kullanarak vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir." denildi.

