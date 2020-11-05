TÜVTÜRK'ten araç muayene ücreti açıklaması

TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Bildiğiniz gibi araç muayene işlemleri için TÜVTÜRK'ten randevu alan vatandaşlar, randevu hizmeti için herhangi bir ücret ödemiyor. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan dolandırıcılar, TÜVTÜRK ismini kullanarak sürücülerden para talep ediyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

TÜVTÜRK tafından yapılan yazılı açıklamada, kurumun adını kullanarak kurdukları sahte internet siteleri aracılığıyla, "muayene randevusu ücret bedeli" adı altında araç sahiplerini dolandıran şebekeye karşı geçen günlerde bir operasyon düzenlendiği ve İstanbul, Antalya, Bursa, Aksaray ve Isparta'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 24 kişinin emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

YANILTICI SİTE VE ÇAĞRI MERKEZLERİNE DİKKAT

Zaman zaman farklı kişi ve kurumların kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Bu kişi veya kurumlar, emniyet güçlerimiz tarafından ivedilikle tespit edilmekte ve gereken yaptırımla karşılaşmaktadırlar.

Kurumumuz, TÜVTÜRK ismini kullanarak ve/veya 'araç muayenesi, araç muayene randevusu' gibi ifadelere yer veren ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal mücadelesine devam edecektir.'' ifadelerine yer verildi.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU ÜCRETSİZ

Açıklamada, araç muayene randevusu işleminin tamamen ücretsiz gerçekleştirildiği belirtilerek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olan şirketimiz tarafından sunulan araç muayene hizmeti randevularını 'www.tuvturk.com.tr' internet sitemizden, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden ve e-devlet üzerinden tüm araç sahipleri ücretsiz olarak alabilmektedir.

Bunun dışında hiçbir internet sitesi ve çağrı merkezi ile bağımız veya iş birliğimiz bulunmamaktadır. " ifadeleri kullanıldı.