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    Uber, sürücüsüz araçlar için rakipleriyle ortak olacak

    Sürücüsüz araç geliştirme çalışmalarına devam eden Uber, rakipleriyle ortaklık kurabileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 08:42
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    Uber, sürücüsüz araçlar için rakipleriyle ortak olacak

    Son yıllarda birçok şirket, kendi sürücüsüz araçları için çalışmalar yapıyor ve bu pazara ciddi yatırımlarda bulunuyor.

    Bu şirketlerden biri olan Uber, sürücüsüz araç (otonom) teknolojileri konusunda rakipleri ile işbirliğine gidebileceğini sinyalini verdi.

    OTONOM ARAÇ BİRİMİNİ SATMAYACAK

    RBC Capital Markets konferansında açıklamalarda bulunan ABD'li şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, Uber'in otonom araç birimini bu alanda çalışan bir girişim olan Aurora'ya satacağı iddialarını yalanlayarak, otonom araç birimini satmayı düşünmediklerini belirtti.

    UBER

    "ORTAKLIK DÜŞÜNÜYORUZ"

    Khosrowshahi, "Otonom teknolojiler üzerinde çalışan diğer firmalar ile zaman içinde ortaklık düşünüyoruz." dedi. Khosrowshahi, Uber'in söz konusu teknolojiye milyar dolarlar harcayan rakiplerine geniş müşteri ağı ve araç paylaşım servisi üzerinden yolculuk verisi sağlayabileceğini vurguladı.

    Otonom araç geliştirme maliyetlerini tek başına üstlenmek istemediği iddia edilen Uber'in, önümüzdeki dönemde yeni bir yatırım turuna çıkabileceği de öne sürülüyor.

    Uber, ABD'deki sürücüsüz araç testlerinde Volvo ve Ford marka araçları kullanıyor.

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