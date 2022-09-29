Üç tekerlekli Kymco CV3 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Kymco'nun ilk üç tekerlekli scooter modeli olan CV3, ülkemizde satışa sunuldu.

KYMCO’nun CV3 model üç tekerlekli scooterının lansmanı gerçekleşti. 550 cc hacmindeki 52 hp gücündeki KYMCO CV3 scooterın tanıtımı için Türkiye’ye gelen KYMCO CEO’su Chun-Ping Ko, “Türkiye’de bir montaj tesisi kurmanın olasılığını değerlendirmeye başladığımızı bildirmek isteriz.” dedi.

Kymco CV3, şirketin ürün gamındaki en teknolojik scooter olarak nitelendiriliyor. 2022 model Kymco CV3'ün fiyatı 369 bin 900 TL olarak açıklandı ve model Türkiye'de satışa sunulmaya başlandı.

AK 550 modeliyle aynı motor bloğuna sahip olan Kymco CV3, 550 cc’lik 8 supaplı, çift silindirli, sıvı soğutmalı motora sahip ve 2 kademeli güç modu bulunuyor.

Maksimum güç 7500 d/d’de elde edilirken; 5750 d/d’de 53 Nm maksimum tork değerine ulaşılabiliyor.

Markanın ilk 3 tekerlekli modeli

Kymco’nun ilk 3 tekerlekli scooter modeli olan CV3, ayarlanabilir özellikleri ile sürüş konforunu maksimum seviyede sağlıyor.

Kişiselleştirilebilir sürücü sırt desteği, ayarlanabilir ön cam, anahtarsız çalıştırma sistemi, sele altı güç çıkışı ve ısıtmalı elcik ile sürüş konforunu en üst düzeye çıkaran CV3, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile satışa sunuluyor.