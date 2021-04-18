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    Ülkelere göre internette en çok aratılan elektrikli otomobiller

    Comparethemarket, dünyada internette en çok aratılan elektrikli otomobilleri paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2021 - 08:47
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    Ülkelere göre internette en çok aratılan elektrikli otomobiller

    Comparethemarket, dünyada internette en çok aratılan elektrikli otomobillerin ülke bazında haritasını yayınladı.

    Google'ın arama sonuçlarından alınan istatistikler sonucunda hazırlanan araştırma, aynı zamanda ülkelere göre popüler elektrikli araçları da göstermiş oluyor.

    94 farklı ülkede en çok aratılan elektrikli araç olmayı başaran Tesla Model 3, zirvede yer aldı. İkinci sırada ise 27 farklı ülkeyle Tesla Model X var.

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    Haritaya bakacak olursak, Amerika bölgesinde Tesla Model 3'ün en popüler elektrikli otomobil olduğunu açıkça görüyoruz.

    Hem ABD'de üretilmesi hem de uygun fiyatlı olmasıyla, o bölgelerde yaşayan birçok kişi Tesla Model 3'e ilgi gösteriyor.

    TÜRKİYE'DE EN ÇOK RENAULT TWIZY ARANDI

    Avrupa bölgesine bakış attığımızda da Tesla Model 3'ün yine en popüler elektrikli otomobil olmaya devam ettiğini görüyoruz.

    Rusya ve Ukrayna'da en popüler elektrikli otomobil Nissan LEAF olurken, ülkemizde ise Renault Twizy en çok arananlar listesinde ilk sırada.

    Ülkelere göre internette en çok aratılan elektrikli otomobiller #2

    Asya haritasına bakacak olursak, Tesla Model 3 ile Model X'in en popüler araçlar olduğunu görüyoruz. Ancak haritada Çin'e yer verilmemiş.

    Bunun nedeni ise Çin'de oldukça fazla elektrikli araç markası var ve hangisinin popüler olduğunu tahmin etmek oldukça zor.

    Ülkelere göre internette en çok aratılan elektrikli otomobiller #3

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    Ülkelere göre internette en çok aratılan elektrikli otomobiller #5

    Kaynak: Insideevs Türkiye

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